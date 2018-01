Vôlei: PR garante centro de excelência A Unilever, detentora da marca Rexona, continuará mantendo o Centro de Excelência do Voleibol até 2003 no Paraná. A assinatura da parceria com o governo estadual foi realizada nesta terça-feira no Palácio Iguaçu, com a presença do coordenador geral do Centro, Bernardo Rezende, e a coordenadora social, Ana Moser. "O sucesso esportivo, mercadológico e social é inegável", disse o presidente da Unilever, Vinicius Prianti. Segundo o diretor de Marketing da empresa, Fábio Prado, serão investidos R$ 3 milhões por temporada. O Estado entra com a infra-estrutura, principalmente o Ginásio de Esportes do Tarumã, em Curitiba. A previsão é trabalhar com cerca de 3,5 mil crianças anualmente. O centro, criado no início de 1997, inclui 27 núcleos de formação, com seis mil crianças. "A garantia de continuidade nos dá grande alegria", comemorou Bernardinho. Sob o comando de Ana Moser, o projeto social já se estendeu para São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que tiveram clínicas este ano, atingindo 1.600 crianças e 300 professores. "Nos enraizamos aqui e hoje somos produto de exportação", disse Bernardinho. O projeto mantém também uma equipe feminina, que é bicampeã da Superliga Nacional. Em setembro, sob o comando de Helio Griner, o time conquistou a Supercopa dos Campeões, em Osasco.