Vôlei: Rio de Janeiro derrota Murcia em torneio na Suíça Em sua estréia no Torneio de Vôlei da Basiléia, na Suíça, a equipe do Rio de Janeiro, comandada pelo técnico Bernardinho, derrotou nesta quarta-feira o Grupo 2002 Murcia, da Espanha, por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 25/20, 24/26 e 27/25. "A idéia é aproveitarmos o torneio para integrar ainda mais o grupo", contou Bernardinho antes da partida. "A viagem para a Suíça foi desgastante, mas o nosso objetivo é mais importante que qualquer coisa. Será um bom teste para as jogadoras." Como a competição será disputada em apenas três dias, a equipe do Rio de Janeiro voltará às quadras ainda nesta quarta-feira para enfrentar o outro adversário do Grupo A, que é o Azerrail Baku, time que é a base da seleção do Azerbaijão. Tricampeão nacional, essa é a primeira vez que o Rio de Janeiro disputa um campeonato no exterior.