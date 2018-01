Vôlei: Rio de Janeiro feliz com vitória dupla na Suíça As jogadoras do Rio de Janeiro ficaram satisfeitas com o bom desempenho da equipe, que conquistou na última quarta-feira duas vitórias pelo Torneio de Vôlei da Basiléia, na Suíça. As vítimas foram o Grupo 2002 Murcia, da Espanha, e o Azerrail Baku, do Azerbaijão. Comandada pelo técnico Bernardinho, esta e a primeira vez que a equipe tricampeã da Superliga tem a oportunidade de disputar um torneio internacional. "É tudo diferente. Estranhamos a temperatura, o fuso horário e o frio. Mesmo assim, conseguimos ir muito bem", contou a atacante Sassá. Como o torneio é disputado em apenas três dias, as vitórias garantiram o Rio de Janeiro na semifinal, que será realizada ainda nesta quinta, contra o vencedor do duelo entre o Racing Club de Cannes, da França, e o Volero Zürich, da Suíça. Independente do adversário, as jogadoras estão confiantes na classificação à final, que acontecerá na sexta-feira. O retorno do grupo para o Brasil está previsto para o sábado. Pela Superliga, a equipe só volta a jogar no dia 10 de janeiro, contra o São Caetano. O Rio de Janeiro lidera a competição ao lado do Osasco - ambos com quatro vitórias.