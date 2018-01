Vôlei: Rússia passa com facilidade por Sérvia e Montenegro A seleção masculina da Rússia não teve problemas para derrotar nesta quarta-feira a equipe de Sérvia e Montenegro por 3 sets a 0, (25/20, 26/24 e 25/18) pela primeira rodada da fase final da Liga Mundial de Vôlei, disputada em Moscou. Com o resultado, os russos, que organizam a fase final da Liga, assumiram a liderança do Grupo E, já que levam vantagem sobre os franceses no salto de sets (3 a 1). Na próxima rodada, que acontecerá nesta quinta-feira, a Rússia enfrentará justamente a seleção da França. O Brasil, que busca o hexacampeonato, vai tentar vencer a Itália para se recuperar da derrota sofrida para a Bulgária. Aliás, os búlgaros enfrentarão a seleção da Sérvia e Montenegro, no complemento da segunda rodada da Liga Mundial.