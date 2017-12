Vôlei: Rússia vence a 2ª no GP A Rússia venceu a Alemanha por 3 sets a 0 e conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na fase decisiva do Grand Prix Mundial de Vôlei Feminino, que está sendo disputado na Ásia. As parciais da partida, realizada em Macau, na China, foram de 25/15, 25/16 e 25/13.