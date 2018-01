Vôlei: Sandra e Tatiana vencem etapa A dupla Sandra Pires e Tatiana ficou com o título da 13ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Tambaú, João Pessoa (PB), neste domingo, ao derrotar Adriana Behar e Shelda por 2 a 1 (22/20, 15/18 e 15/11). Sandra e Tatiana participam de decisão do Circuito Mundial, sexta-feira, em Vitória. Neste domingo, no masculino, a dupla Loiola e Ricardo derrotou Tande e Emanuel por 2 a 1 (12/18, 18/15 e 15/11).