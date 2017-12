Vôlei: São Caetano enfrenta o Tênis Depois de conquistar a medalha de prata nos Jogos Abertos do Interior, disputado em Franca, na última semana, o São Caetano volta suas atenções para o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. O time do ABC terá pela frente o Tênis São José dos Campos, na noite desta quinta-feira, às 20h, no Ginásio Tênis Clube, em São José dos Campos (SP). "A expectativa é boa. Depois do retorno a São Caetano, tivemos alguns dias para treinar e corrigir os erros. Nos treinamentos desta semana, trabalhamos bastante bloqueio e defesa?, disse o técnico do São Caetano, William Carvalho da Silva. O treinador analisou o próximo adversário e espera encontrar dificuldades. ?Será um jogo difícil, porque o Tênis São José dos Campos é um time que vem complicando a vida de muita gente no Paulista. Mas as jogadoras estão concentradas e conscientes do que deve ser feito para conseguir um bom resultado.? Além do confronto entre São Caetano e Tênis São José dos Campos, mais duas partidas movimentam a rodada do Paulista: às 18h45, o Tietê V.C. recebe o MRV / São Bernardo, no Ginásio Municipal Acácio Ferraz, em Tietê, com transmissão ao vivo pelo Sportv; e às 19h30, o Nosso Clube terá pela frente o ECUS/Suzano, em jogo que será realizado no Ginásio do Nosso Clube, em Limeira.