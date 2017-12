Vôlei se recupera e vence Eslováquia A seleção brasileira masculina superou a Eslováquia por 3 a 0 (25/20 , 25/15 e 25/20), nesta quinta-feira, no Troféu Consorzio Metano di Vallecamonica, na Itália. Nesta sexta-feira o Brasil enfrenta a República Checa, em Ponte di Legno, e no sábado, a França, em Darfo. As finais serão disputadas no domingo, em Ponte di Legno. O Brasil estreou com vitória no torneio, contra a seleção sub-23 da Itália. Quarta-feira, porém, foi superada pelo time principal italiano. Os jogadores brasileiros voltam ao país na segunda-feira e já no dia 23 reapresentam-se para treinamento em Barueri. O objetivo é defender a hegemonia no Sul-americano - de 6 a 9 de setembro, em Cali, na Colômbia - e conquistar vaga para a Copa dos Campeões, de 18 a 26 de novembro, em Nagoya e Tóquio, no Japão.