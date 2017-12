Vôlei: seleção cancela desfile no Rio A seleção brasileira de vôlei, que sagrou-se campeã do mundo com a vitória por 3 a 2 sobre a Rússia, ontem, em Buenos Aires, não seguirá mais para o Rio de Janeiro, onde, no início da noite, iria desfilar em carro aberto pela zona sul da cidade. Alegando cansaço, os jogadores pediram para retornar às suas cidades de origem, logo depois de serem recebidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu esta tarde, em Brasília.