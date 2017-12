Vôlei: seleção de Bernardinho inicia preparação na França A seleção brasileira masculina de vôlei já está em Paris, na França, para um período de dois dias de preparação para o Mundial, que acontecerá a partir do dia 17, no Japão. Os comandados do técnico Bernardinho desembarcaram nesta segunda-feira na capital francesa e terão treinamentos nesta terça, antes de seguir para o Oriente na quarta. O objetivo da comissão técnica com a parada na Europa é facilitar mais a adaptação ao fuso horário japonês, que é de 12 horas em relação ao brasileiro. A estréia no Mundial, competição que o Brasil defende o título conquistado em 2002, na Argentina, será contra Cuba, na próxima segunda-feira. Além dos cubanos, a seleção brasileira terá ainda pela frente, na primeira fase, em Fukuoka, as equipes da Grécia, França, Austrália e Alemanha. Quem aproveita bem a escala na França é o meio-de-rede André Heller, que pôde matar a saudade ao reencontrar a namorada Marcelle, que é levantadora do Cannes, time do sul da França. Com a folga de um dia dada pela comissão técnica da sua equipe, Marcelle viajou para Paris e acompanhou o namorado na programação da seleção brasileira nesta segunda. ?Fiquei feliz quando soube que faríamos parte de nossa preparação para o Mundial na França. Estava super ansioso para encontrar Marcelle de novo?, contou André.