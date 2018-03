Vôlei: seleção é derrotada nos EUA A seleção brasileira de vôlei masculino foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 2, no segundo confronto entre as equipes pela fase de classificação da Liga Mundial. As parciais da partida, válida pelo grupo D, foram de 13/25, 20/25, 27/25, 25/22 e 15/13). A equipe brasileira havia vencido o primeiro jogo contra os americanos por 3 a 0. No outro jogo do grupo, encerrado na madrugada desta segunda-feira, Holanda venceu a Alemanha também por 3 a 2 (25/22, 25/16, 20/25, 26/28 e 15/10). Concluída a sexta rodada, a seleção brasileira lidera o grupo, com 11 pontos ganhos, contra 10 dos Estados Unidos, 9 da Holanda e 6 da Alemanha. A próxima rodada está marcada para o dia 2 de junho. O Brasil recebe os Estados Unidos, em Belo Horizonte e a Alemanha enfrenta a Holanda em Riesa.