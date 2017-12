Vôlei: seleção feminina chega a China A seleção brasileira feminina de vôlei teve um dia cansativo. Após 18 horas de viagem, as jogadoras chegaram a Harbin, na China, onde disputarão a segunda etapa do Grand Prix. O time deixou Hong Kong e fez duas escalas. Em Pequim, as atletas ficaram cinco horas no aeroporto por causa de uma tempestade. Em Shanyng, a espera foi de três horas.