Vôlei: seleção feminina embarca para GP A seleção brasileira feminina de vôlei embarcou no final da manhã desta quinta-feira para a Itália onde, entre os dias 21 de julho e 3 de agosto, disputa o Grand Prix. A equipe comandada pelo técnico Marco Aurélio Motta parte para o seu segundo desafio na temporada, depois da medalha de bronze na Montreux Volley Masters, no início do junho, na Suíça. O Grand Prix - que tradicionalmente era disputado na Ásia - foi transferido para a Europa por causa da pneumonia asiática. Os 12 times estão divididos em dois grupos. O Brasil está na chave B, ao lado de China, Rússia, Coréia, Tailândia e Canadá. No grupo A estão: Itália, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Holanda e Cuba. As três melhores de cada chave passam às finais. A equipe brasileira estréia na próxima segunda-feira (21), contra a Tailândia, na cidade italiana de Matera. "O primeiro objetivo será nos classificarmos para a fase final. Estamos em um grupo difícil. Três times passam às finais. China, Rússia e Coréia são os nossos principais adversários neste início de competição. Nesta fase decisiva, o critério técnico irá prevalecer. Todos vão jogar contra todos e quem estiver melhor será a equipe campeã", disse Marco Aurélio Motta.