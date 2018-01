Vôlei: seleção feminina está de volta A seleção brasileira feminina de vôlei que disptou o Mundial na Alemanha, desembarcou no início da manhã desta terça-feira no aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A equipe terminou o Mundial em sétimo, mas apresentou um desempenho acima das expectativas. Marcelle foi eleita a melhor levantadora do torneio. De São Paulo, as jogadoras Fabi, Soninha e Valeskinha, além do técnico Marco Aurélio Motta embarcaram para o Rio de Janeiro.