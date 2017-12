Vôlei: seleção feminina faz sua estréia em torneio suíço Com status de favorita, a seleção brasileira feminina de Vôlei começa nesta terça-feira a caminhada para repetir o ano de 2005, quando venceu todos os campeonatos que disputou. A equipe de José Roberto Guimarães estréia no Torneio de Montreux, na Suíça, diante do time do Japão, às 13h30. Para esta temporada, Zé Roberto resgatou a levantadora Fofão, que não atuava na equipe nacional há mais de um ano. A veterana de 36 anos é a capitã da equipe no lugar de Valeskinha. Também está de volta ao time a meio-de-rede Waleska, de 26 anos. A competição segue até domingo, com oito times. Nesta terça ainda jogam Cuba x Alemanha e China x Rússia. O objetivo final da seleção é o Mundial do Japão, que será realizado em novembro. Na última edição, em 2002, o Brasil foi um fiasco. Comandado por Marco Aurélio Motta, o time terminou em sétimo lugar. O último jogo das brasileiras antes de Montreux foi um amistoso diante da Itália, com vitória de 3 a 0. O time titular de Zé Roberto contava com Fofão, Renatinha, Sassá, Jaqueline, Fabiana e Walewska. Na seqüência, o time disputa o Grand Prix, em agosto. O Brasil está no grupo A com Japão, Cuba e Coréia.