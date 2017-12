Vôlei: seleção feminina sofre baixa A atacante da seleção brasileira de vôlei Kátia Rodrigues, que sofreu uma torção no joelho esquerdo no terceiro amistoso contra a República Dominicana, domingo, está fora do Grand Prix da Ásia, de 12 de julho a 4 de agosto. Ficará no Brasil fazendo tratamento para recuperar-se para o Campeonato Mundial da Alemanha, de 30 de agosto a 15 de setembro, o torneio mais importante da temporada. O grupo de Marco Aurélio Motta treina no Rio até a próxima semana.