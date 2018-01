Vôlei: seleção inicia preparação em SP O atacante Marcelo Negrão que trabalha com a terceira comissão técnica diferente, desde que chegou à seleção brasileira, está aprovando a preparação que o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, começa a fazer para o novo ciclo olímpico, até Atenas, em 2004. Os últimos dez dias que passou no Rio foram suficientes para mostrar que Bernardinho e seus auxiliares são pessoas que "põem a mão na massa", como definiu Negrão, hoje, quando a seleção reapresentou-se, no Sportville, de Barueri, em São Paulo. Negrão, de 28 anos, que ficou fora da Olimpíada de Sydney, no ano passado, retorna à seleção para ficar até Atenas, disse que Bernardinho já iniciou o trabalho para a criação do "espírito de grupo e da cumplicidade" necessárias para o Brasil voltar ao pódio que não alcança desde 1994. "Ele sobe nos caixotes, faz os saques, participa dos treinos. Acho que a seleção voltou à época do José Roberto Guimarães (técnico campeão olímpico, em 1992)", afirmou Negrão, que está motivado - havia deixado o time, em 1996, por causa de uma briga com ex-técnico Radamés Lattari. Outro campeão olímpico que está motivado é Giovane, de 32 anos, que acha que o Brasil precisa voltar ao pódio e o vôlei voltar a crescer. "Quando a comissão técnica vem empolgada, é grande a chance de o trabalho dar certo." Bernardinho, que tem duas medalhas olímpicas ganhas com a seleção feminina, acha que a compreensão que os ?veteranos?, como Negrão e Giovane, têm da necessidade de "construção de um grupo" é fundamental para o objetivo de ir ao pódio no Mundial (2002) e na Olimpíada. "O sucesso de qualquer equipe está em ter indivíduos que pensem na coletividade. Não é simples, mas é dever da comissão técnica podar as ?ervas daninhas? que possam contaminar isso." Apresentaram-se nesta segunda-feira, no Sportville, Dante, Nalbert, Giovane, Escadinha, Rodrigão, André, Gustavo, Ricardinho, Marcelinho e Marcelo Negrão. Juntam-se amanhã ao grupo, André e Henrique. Os joagdores viajam para Lisboa quarta-feira, para amistosos contra Portugal, Noruega e Eslovênia. O levantador Maurício e o atacante Giba irão direto para a Holanda, com Renan dal Zotto, assessor-técnico, completando o grupo de 14 atletas que disputam a Liga Mundial, contra a Holanda (dias 11 e 13), a Alemanha (19 e 20) e os Estados Unidos (26 e 27). Ficam no Brasil, Douglas, Ezinho, Xanxa e Anderson, que serão aproveitados na segunda fase da Liga.