Vôlei: seleção masculina treina forte A Seleção Masculina de vôlei segue treinando no Sportville, em Barueri, para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado em Cali, na Colômbia, no início do mês que vem. Os brasileiros visam a classificação para a Copa dos Campeões, de 18 a 26 de novembro, em Nagoya e Tóquio, no Japão. "Estamos treinando forte, com o grupo bem fechado, como sempre fizemos", disse o levantador Ricardinho. Maurício, o titular da mesma posição, emendou: "Chegar ao topo é muito difícil, mas se manter lá em cima é muito mais difícil. Isso só vem com treinamento forte."