Vôlei: Seleção retorna e já pensa na luta pelo ouro em Pequim

A comissão técnica da seleção brasileira de vôlei e os jogadores Bruninho e Anderson desembarcaram nesta terça-feira no Rio. No último domingo, o Brasil conquistou o título da Copa do Mundo, no Japão, e a vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto do próximo ano. Para Bruninho, filho do técnico Bernardinho, os jogadores devem iniciar desde agora a preparação para a Olimpíada. "Conseguimos nos classificar, que era a nossa principal meta neste ano. Agora, vamos aproveitar os jogos da Liga Mundial 2008 como preparação para Pequim. Nós, que somos os mais novos, precisamos trabalhar para mostrar serviço e conquistar nosso lugar." Já Anderson destacou o favoritismo do Brasil para Pequim. "Há vários anos, formamos o time a ser batido por termos conquistado a maioria dos títulos que disputamos. Mas não podemos pensar que somos os favoritos e imbatíveis. Temos de continuar trabalhando arduamente com seriedade sempre." O jogador aponta os principais adversários na disputa do ouro. "Pelo que vimos este ano, Rússia, Bulgária, Estados Unidos, Itália e Polônia são equipes fortes, que devem chegar com força em Pequim." Bernardinho quer comprometimento O técnico Bernardinho, que ficou na Europa, disse, em entrevista à TV Globo, que os jogadores da seleção brasileira devem se dedicar aos Jogos de Pequim, pois não terão a oportunidade de disputar outra medalha olímpica juntos. "Serão os últimos meses desses jogadores como um grupo, eles devem pensar assim."