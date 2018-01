Vôlei: Seleção treinará em Barueri A seleção brasileira masculina de vôlei fará uma breve passagem por São Paulo, antes do embarque para Portugal, última etapa de preparação para a Liga Mundial. O grupo do técnico Bernardinho treina amanhã no Rio, ganha folga no fim de semana e na segunda-feira reapresenta-se no Sportville, em Barueri. Na quarta-feira, a seleção embarca para Portugal, onde permanecerá por uma semana. A estréia na Liga Mundial será nos dias 11 e 13 contra a Holanda, em Groninger. Nos dias 19 e 20, enfrentará a Alemanha, em Berlim, e em 26 e 27, os Estados Unidos, em Colorado Spring. O Brasil receberá os EUA (2 e 3 de junho) em Belo Horizonte, a Holanda (9 e 10 de junho) em Fortaleza e a Alemanha (16 e 17 de junho) em Recife, pela 1.ª fase.