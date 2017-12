Vôlei: Sérvia e Montenegro jogarão Mundial como um só país Assim como acontece na Copa do Mundo de futebol, que está sendo realizada na Alemanha, Sérvia e Montenegro será um só país em outras competições. A Federação Internacional de Vôlei comunicou oficialmente, nesta quinta-feira, que a seleção européia jogará sob a mesma bandeira nos Mundiais feminino e masculino, que acontecerão no Japão nos meses de outubro e novembro deste ano. Na nota divulgada à imprensa, a entidade máxima do vôlei ressaltou que, após a declaração oficial da independência de Montenegro, no final de maio, "a FIVB atuou rapidamente para assegurar o status quo da participação da seleção de Sérvia e Montenegro no Mundial deste ano". Além disso, a FIVB já abriu caminho para a inclusão futura de Montenegro nas competições internacionais. Além dos Mundiais, a Federação Internacional de Vôlei divulgou que Sérvia e Montenegro também jogarão como um país na Liga Mundial deste ano, que começará no dia 14 de julho.