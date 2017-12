Vôlei: Shelda e Adriana perto do penta Em uma decisão brasileira, a dupla Shelda e Adriana Behar ficou mais perto do pentacampeonato do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, em Maoming, na China, Shelda e Adriana, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney, derrotaram a dupla Sandra e Tatina por 2 sets a 1 (21/18, 18/21 e 15/12), obtendo o quinto título da temporada. A décima e penúltima etapa do Circuito Mundial será em Hong Kong, na China, a partir de sexta-feira.