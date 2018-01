Vôlei: silicone invade as quadras Após invadir as telas da televisão, palcos de teatro e passarelas da moda, o silicone chegou ao esporte. Atletas do vôlei de quadra e praia aderiram à mania de aumentar os seios. A procura por este tipo de intervenção no País aumentou em 30% desde 1999, conforme dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Por ser um fato recente, não existe estudo ou estatística sobre se os implantes vão afetar o desempenho dessas jogadoras. "O preço? Só saberemos com o tempo", comenta o preparador físico do BCN/Osasco, José Elias de Proença. Pelo menos, a curto prazo, elas garantem que, além das próteses, adquiriram mais auto-confiança no vôlei e na vida pessoal. Leia mais no O Estado de S. Paulo