Vôlei: sorteio do Mundial será amanhã Será realizado nesta sexta-feira, em Buenos Aires, o sorteio das chaves do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino de 2002, que será disputado entre os dias 28 de setembro a 13 de outubro, em sete cidades argentinas. Na ocasião, os melhores jogadores de vôlei do século receberão prêmios da Federação Internacional. Loiola e Emanuel (vôlei de praia) são os brasileiros vencedores.