Vôlei: Superliga Feminina decide turno A decisão do turno da Superliga Feminina de Vôlei será no sábado, às 16 horas, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba, valendo uma vaga para a fase semifinal da competição. O privilégio de assegurar presença na etapa decisiva será disputado por Rexona/Paraná e MRV/Minas. O Rexona reúne a melhor defesa do campeonato e Minas tem o melhor ataque. A partida terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. Às 20h30, a SporTV mostra taipe.