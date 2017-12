Vôlei: Suzano estréia sem patrocínio Suzano e São Caetano/Vila São José estréiam nesta terça-feira no Campeonato Paulista masculino de vôlei, às 20h30, no Ginásio Municipal Paulo Portela, em Suzano, com transmissão ao vivo pelo Sportv. O Suzano tem a equipe mais modesta dos últimos anos e ainda procura patrocínio para a temporada recém-iniciada. O outro jogo do dia será entre Rio Branco e Banespa, no mesmo horário, no ginásio Centro Cívico da Colina, em Americana. O Banespa estreou com vitória no torneio, no fim de semana, ao fazer 3 sets a 2 no ADEP/Mogi das Cruzes.