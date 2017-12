Vôlei: Técnico estréia mal na seleção O técnico Marco Aurélio Motta estreou com derrota no comando da seleção feminina de vôlei. O Brasil perdeu para a fraca Argentina por 3 a 0 (25/22, 25/18 e 25/20), em amistoso realizado na noite de terça-feira, em San Carlo, na Argentina. As duas seleções voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 20h30, na cidade de Paraná entre Rios, e sexta, no mesmo horário, em Trébol. Para o treinador estreante, a partida foi atípica. "Este seria um jogo fácil para nós, mas nos complicamos. As coisas não davam certo e as jogadoras perderam o controle da partida", comentou Marco Aurélio, que pretende utilizar nos próximos jogos a mesma equipe-base. O Brasil começou jogando com Marcele, Rô, Janina, Flúvia, Érika e Fofinha. Ricarda é a líbero. Kely, Fabiana Berto, Elisângela e Patrícia Cocco entraram durante a partida. Virna e Fofão não viajaram com o time. Permanecem no Brasil fazendo apenas trabalho físico. O Brasil prepara-se para a disputa do Torneio Classificatório para o Mundial da Alemanha de 2002, que será realizado de 6 a 8 de julho, em Santa Fé. O objetivo da temporada é o pódio na Copa dos Campeões, em novembro.