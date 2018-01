Vôlei tem choque de líderes Banespa e Palmeiras/ Guarulhos entram na quadra do ginásio João do Pulo, em Guarulhos, nesta quarta-feira, para disputar a liderança do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. O jogo será às 20h30, com transmissão da Sportv. A liderança do campeonato vem sendo disputada, desde o início, por três equipes: Banespa, Palmeiras e Suzano, que estão empatadas com nove vitórias e três derrotas. Pelo set average, o Banespa tem vantagem sobre seus dois adversários. O Suzano tinha partida mais fácil, ontem à noite, contra o Rio Branco, mas os três times já têm vaga garantida nas semifinais da competição. O jogo serve como revanche, já que, na semana passada, o Banespa conquistou o título da Supercopa dos Campeões vencendo o Palmeiras na final, em Santa Catarina.