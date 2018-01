Vôlei tem convocação experimental O técnico da seleção brasileira feminina, Marco Aurelio Motta, anunciou nesta segunda-feira a primeira convocação de atletas que podem integrar o grupo principal. Da lista "experimental" constam 14 jogadoras, entre 20 e 22 anos, que começam a treinar dia 15, no Rio. "O critério foi a capacidade de desenvolvimento", explicou. À medida que as adultas forem se apresentando, as mais novas serão dispensadas, para manter o grupo em torno de 16 jogadoras. Quinta-feira, Motta divulgará o nome das outras atletas. As convocadas: Lisa e Daniela (Força Olímpica), Luciana e Lira (MRV), Ednéia e Flávia (São Caetano), Agatha, Renata e Kátia (Pinheiros), Ligia (Rexona), Marina (BCN), Giovana (Flamengo), Juciely (Macaé) e Vanessa (Tênis/Osacar). No masculino, o técnico Bernardo Rezende inscreveu Anderson Rodrigues (Ulbra) para a Liga Mundial.