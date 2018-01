Vôlei: Tênis Clube tenta 1ª vitória O Tênis Clube recebe nesta quinta-feira, em São José dos Campos, o invicto BCN/Osasco no Paulista de vôlei feminino. O jogo será às 19 horas, no ginásio do Tênis Clube. A equipe da casa tenta a sua primeira vitória, já que estreou no torneio com derrota para o Blue Life/Pinheiros (3 a 0). Pelo masculino, o Shopping ABC/Santo André enfrenta o Palmeiras/Guarulhos, às 19 horas, no ginásio Pedro Del?Antonia. O time do ABC tentará quebrar a seqüência de duas vitórias seguidas do adversário.