Vôlei terá jogos decisivos em SP As semifinais do Paulista de vôlei feminino começam amanhã com os confrontos entre Blue Life/Pinheiros x São Caetano (15 horas, em São Caetano) e BCN/Osasco x MRV/Ponte Preta (20 horas, em Campinas). A série é melhor de três partidas. Pelo masculino, o Palmeiras/Guarulhos derrotou o Shopping ABC/Santo André por 3 a 1 (20/25, 25/23, 25/23 e 25/17), na noite de terça-feira, fechando a série semifinal em 2 jogos a 1. A primeira partida da final, entre Palmeiras e Banespa (venceu o Suzano por 2 jogos a 0) será no sábado, às 20 horas (com SporTV).