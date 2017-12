Vôlei terá time britânico único na Olimpíada de Londres Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte competirão com um time unificado da Grã-Bretanha nas competições de vôlei da Olimpíada de 2012, em Londres. A proposta foi aprovada nesta terça-feira durante o Congresso Mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em Tóquio, por decisão unânime das 193 federações presentes. "Essa equipe nasce apenas para as competições em Londres, e assim que os Jogos acabarem, ela se extinguirá", avisou o mexicano Rubén Acosta, que nesta quarta é candidato único à reeleição, para seu oitavo mandato à frente da entidade. "É uma decisão junta e conveniente para o voleibol", completou - Acosta vê na decisão uma chance de estimular a prática do esporte, sem nenhuma tradição nesses países. A Fifa já disse que apóia decisão semelhante no futebol, onde os países também competem separadamente, mas ainda nada foi formalizado. Outros esportes coletivos devem seguir o mesmo caminho.