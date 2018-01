Vôlei: União mantém Vasco na ativa Mesmo com salários atrasados há cerca de quatro meses e sem ter superado a saída da líbero Sandra, o Vasco não deixa a bola cair e segue na liderança isolada da Superliga Feminina de Vôlei. A explicação é da experiente atacante Denise: "Estamos jogando para nós mesmas. A fase da raiva já passou. Hoje vivemos a fase da solidariedade e fechamos com o grupo de ir até o final da Superliga juntas." Na última rodada, o time da técnica Isabel venceu o BCN/Osasco por 3 a 1 (16/25, 25/19, 29/27 e 25/22) e está a uma vitória de terminar a fase de classificação em primeiro lugar. O próximo jogo, quarta-feira, contra o Tênis/Oscar. No dia 7, o adversário será o Rexona. Para a atacante Ida, o segredo do bom desempenho vascaíno é a união e a fé. Além de liderar o torneio com 14 vitórias e duas derrotas, a equipe carioca comanda as estatísticas de ataque (Rosângela), saque (Flávia), levantamento e defesa (Fernanda Venturini). "Estamos legais e apostando no nosso jogo. Ainda acredito no Vasco", disse Ida, que desmentiu que abandonaria o time para voltar a atuar na praia.