Vôlei: Virna vai jogar no BCN Após trazer o campeão olímpico José Roberto Guimarães de volta ao vôlei, o BCN/Osasco vai contratar até quarta-feira a estrela da última Superliga: a campeã Virna. Com a saída da melhor jogadora brasileira do torneio e de sua companheira Leila, que deve anunciar sua parceria com Sandra no vôlei de praia (Adriana Samuel, ex-dupla de Sandra, já joga com Ana Paula), o Flamengo está prestes a fechar as portas. Não se posicionou oficialmente sobre a continuidade no vôlei e nem acertou os quatro meses de salários atrasados.