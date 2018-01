Vôlei: vitória levará Minas à final O Telemig/Minas pode conquistar neste sábado vaga para a final da Superliga masculina. Líder do playoff melhor-de-cinco partidas com duas vitórias e uma derrota, o time do técnico Cebola enfrenta o Banespa às 20h30 (SporTV), em São Paulo. Em caso de vitória paulista, o último confronto será no início da semana, em Belo Horizonte. Pela outra semifinal, Ulbra e Unisul jogam domingo, às 19 horas (SporTV), em Canoas. Se a Ulbra vencer, estará na decisão.