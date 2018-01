Vôlei: Zé Roberto inicia preparativos para o Mundial Hexacampeão do Grand Prix com a seleção brasileira feminina de vôlei, o técnico Zé Roberto explicou nesta segunda-feira que iniciará na próxima semana os primeiros preparativos para a disputa do Campeonato Mundial, que começa no dia 31 de outubro e será disputado no Japão. "Todo este ritmo de trabalho visa o Mundial. A intensa carga de treinos serve para aprimorar a parte física. Até mesmo a boa campanha no Grand Prix serviu de base para a competição, que é o nosso principal objetivo na temporada", contou o treinador, que disputou 15 torneios no comando do Brasil e conquistou 14 pódios. O Brasil nunca ganhou o Mundial na categoria feminino, por esse motivo que o treinador quer focar todas as atenções na competição. "Este é o meu maior sonho. No Mundial, se joga praticamente todos os dias, ou seja, qualquer ponto perdido pode significar uma eliminação. Por isso, a margem de erro deve ser mínima". Já a levantadora Fofão, com 36 anos, contou que gostaria de encerrar a carreira com o título do Mundial e a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008. "Peço todos os dias para ter forças e conseguir disputar as duas competições. Aliás, brigar por outra medalha Olímpica seria uma boa despedida da seleção", explicou Fofão, que depois dos Jogos pretende criar um centro de treinamento para garotos.