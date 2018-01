Vôlei:revelação chega à seleção Em menos de um mês, a atacante Jacqueline conquistou o título mundial juvenil e o de melhor jogadora da competição, na República Dominicana, garantiu vaga de titular no BCN-Osasco, foi convocada para a seleção brasileira adulta e saiu definitivamente do anonimato. Tudo isso aos 17 anos. "Acho que soube aproveitar a oportunidade que me foi dada. Em três anos na seleção juvenil, essa foi a minha primeira temporada entre as titulares", analisa a ponteira, de 1,86 metro e nascida no Recife. Leia mais no Estadão