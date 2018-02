Voléro Zürich conquista o título do Torneio da Basiléia

A equipe do Voléro Zürich, da Suíça, conquistou neste sábado o título do Torneio da Basiléia ao derrotar o Winiary Kalisz, da Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 27/25. O time suíço, apoiado pela torcida, controlou todas as ações da partida e mostrou muita eficiência no ataque. Ja na disputa do terceiro lugar, o time brasileiro do Pinheiros caiu diante do Racing Club de Cannes, da França, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/20, 21/15 e 25/17. A equipe paulista havia sido derrotada nas semifinais pelo Winiary Kalisz por 3 sets a 2, com 18/25, 25/22, 25/19, 23/25 e 15/12. O Torneio da Basiléia é um dos mais tradicionais do vôlei e acontece sempre no final de dezembro. Até o momento, somente duas equipes brasileiras conseguiram o título: o Finasa/Osasco (em 2004) e o Rexona Ades (em 2006). Classificação final da edição de 2007: 1.º Voléro Zürich 2.º Winiary Kalisz 3.º Racing Club Cannes 4.º Pinheiros/Blausiegel 5.º AS PTT Mulhouse 6.º Postar 064 Beograd