Volta de Ricardinho é destaque do Brasil contra o Canadá

Ainda invicta na Liga Mundial, depois de seis vitórias, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta o Canadá nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte - a TV Globo transmite ao vivo. E a principal novidade do time do Brasil será a volta do levantador e capitão Ricardinho, que reassume seu posto depois de alguns dias de folga. "Automaticamente o Ricardo assume o posto de capitão da equipe. Nesses jogos em que ele esteve fora, o Rodrigão exerceu muito bem o papel e foi uma surpresa para muita gente, que o via como um jogador caladão, quieto. Isso é muito bom, já que os mais experientes, como Giba, Nalbert e Gustavo, também têm que assumir um pouco essa tarefa dentro de quadra", afirmou o técnico Bernardinho. Mesmo sem estar ainda com suas condições físicas ideais, Ricardinho está ansioso para voltar a jogar pela seleção. "O mais importante agora é ter calma para voltar à forma ideal. Não podemos ter pressa. Estou no grupo que enfrentará o Canadá, já que o Marcelinho ficou essa semana treinando apenas a parte física. Estava sentindo saudade da seleção", disse o levantador. A volta gradual de Ricardinho, assim como acontece com estrelas do grupo como Giba e André Nascimento, faz parte do planejamento de Bernardinho para chegar com a seleção no ritmo ideal na fase final da Liga Mundial - de 11 a 15 de julho, na Polônia - e também no Pan do Rio. Mas, apesar de o Brasil ser líder do Grupo A da fase classificatória do torneio, Bernardinho pede atenção com o Canadá, que ocupa o último lugar da chave. "Conheço bem a equipe canadense e esperava melhores resultados deles neste início da Liga Mundial", admitiu o técnico brasileiro. "O Canadá tem um bloqueio forte e um excelente treinador (Glenn Hoag), um dos mais competentes do mundo. Contra o Brasil, eles entrarão na quadra mais soltos, sem responsabilidade de vencer. Isso torna os jogos mais perigosos."