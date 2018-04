Walewska tenta levar o Praia Clube ao título da Superliga de Vôlei

Ouro e bronze olímpicos, ouro e prata pan-americanos. Essas são as principais conquistas de uma das principais jogadoras de vôlei do Brasil que vai postergar a aposentadoria. Há três anos no Praia Clube, de Uberlândia, Walewska Oliveira não vai se aposentar após a Superliga, domingo. Seu time recebe o Sesc-RJ, de Bernardinho, para a segunda partida da decisão. O jogo será 9h10, no Sabiazinho. O Praia precisa ganhar porque perdeu o primeiro jogo por 3 a 1. Assim, levaria a final ao super set, um novo set de mais 25 pontos. Walewska, aos 38, está confiante.

Em 2017, a central afirmou que terminaria sua carreira para se dedicar à gravidez. Mudou de ideia. “Eu pensava muito em ter filho e por isso disse que pararia. Mas como minha performance foi boa e fisicamente respondi bem, resolvi continuar por mais uma temporada”, afirmou a atleta ao Estado.

A decisão da jogadora, no entanto, não depende do desempenho do time na decisão. “O resultado não influencia. Na verdade é pela minha forma física e pelo meu desempenho”.

Em casa, o Praia tem tido bons resultados. Na semifinal contra o Osasco, a equipe mineira ganhou os três jogos disputados em Uberlândia e levou a série por 3 jogos a 2.

Quinta maior bloqueadora da Superliga, Walewska, aos 38 anos, chama atenção pela disposição e talento, além do preparado físico. “É uma receita que sigo há anos e é por isso que ainda jogo em alto nível”, diz. Pilates e natação fazem parte da sua rotina, que tem treino diferenciado do restante das jogadoras.

Ela defende que seu legado não são suas medalhas, mas o exemplo de atleta que é. “Eu sou atleta, vivo como atleta. É satisfatório quando alguém me elogia pela minha dedicação. É isso que vou deixar ao esporte brasileiro.”

Nascida no bairro do Jaraguá, em Belo Horizonte, Walewska começou a carreira no Minas Tênis Clube, uma das equipes mais tradicionais da modalidade no Brasil. Aos 16 anos, já jogava pelo time principal do Minas e passou a ser convocada para a seleção infantojuvenil e, posteriormente, a principal.

Aos 17, a mineira recebeu a ligação que seria uma das mais importantes de sua vida: o técnico Bernardinho convidando-a para jogar pelo Rexona, em Curitiba. “Foi a primeira vez que morei longe de casa. Tive de aprender a me virar sozinha, mas já estava em um time profissional, contratada, tinha uma perspectiva diferente.”

A meio de rede, ainda aos 17 anos, foi convocada para a seleção principal, que na época também era comandada por Bernardinho. “Fiquei cinco anos no Rexona com ele e fui para todas as seleções. Com 19, joguei minha primeira Olimpíada como titular eme Sidney (2000).”

Quatro anos depois, em Atenas, a equipe sofreu derrota emblemática. Na época sob o comando de José Roberto Guimarães, o Brasil vencia a Rússia por 24 a 19 no terceiro set. Mais um ponto e a seleção marcaria presença em inédita final olímpica. Depois de uma sequência de erros do time brasileiro, as russas viraram, não só o set, mas o jogo, e venceram por 3 a 2.

“Foi muito sofrido perder em 2004. O famoso 24 a 19. O processo de superação foi difícil, mas acho que a gente tem de merecer ser campeã olímpica. E naquele ano, faltou alguma coisa.” Por mais que ela estivesse focada na conquista inédita, faltava algo que unisse o time e que fizesse as meninas alcançarem o mesmo patamar.

PEQUIM

Em 2008, a situação era completamente diferente. Eram 12 jogadoras unidas, dispostas e focadas a conquistar o ouro nos Jogos de Pequim. As mais experientes do time, Walewska e a capitã Fofão, tiveram papel fundamental na união e trabalho em equipe. “Eu e a Fofão conseguimos fazer com que o grupo entendesse que o caminho era aquele e não tinha outro.” Na final, o Brasil venceu os EUA por 3 a 1 e enterrou o estigma negativo de 2004.

A conquista da medalha olímpica foi sem dúvidas um dos momentos que mais marcaram sua carreira. Porém, ela conta que o significado do feito vai além da medalha no peito. “A medalha é simbólica, mas tudo começa antes”, diz, referindo-se ao processo de preparação física e técnica, período longe da família e renúncias feitas ao longo da história no vôlei. “Quando penso na medalha, penso em toda a trajetória, nos anos que passei fora de casa. Passa um filme da sua vida e isso tudo não pode se resumir em uma medalha.”