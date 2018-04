William não quer polêmica com Bernardinho: 'Ele me convocou novamente'

SÃO PAULO - Convocado para a seleção brasileira mais uma vez, o levantador William Arjona, do Sada Cruzeiro, não quer saber de polêmica com o técnico Bernardinho. No início do mês, o treinador disse que William - aclamado pela torcida para ganhar um lugar no time verde-amarelo - havia recusado seu chamado para atuar na Liga Mundial, no ano passado, e que não tinha divulgado a informação para não criar uma saia-justa.

Há três anos eleito o melhor levantador da Superliga, William diz que sua relação com Bernardinho não está estremecida.

"Não há problema nenhum, tanto que ele me convocou novamente. O Bernardinho entendeu o que tinha acontecido e estou com muita vontade de trabalhar com ele", disse o jogador, em entrevista ao Estado.

William, de fato, não atendeu a convocação, mesmo em um ano olímpico. O jogador afirmou ter passado por problemas físicos e optou por se tratar.

"Tinha dores no joelho que me incomodavam demais. Eu precisava parar. Ir para a seleção com 50% (das condições) não faz parte da minha filosofia. Foi uma opção. Agora estou tranquilo, recuperado, e por isso aceitei a convocação de prontidão."

O jogador se apresenta em Saquarema na segunda-feira com outros dois atletas: o atacante Wallace, seu companheiro no Cruzeiro, e o líbero Alan, que atuou na última Superliga pelo extinto Medley/Campinas. Agora, são 23 jogadores sob o comando do auxiliar Rubinho, já que Bernardinho está na Unilever no Sul-Americano de Clubes, até dia 5 de maio, no Peru.

MUDANÇAS

Com o início do ciclo olímpico para os Jogos do Rio, em 2016, Bernardinho precisa encontrar outro levantador para trabalhar com Bruninho, titular da seleção. Para a Olimpíada de Londres-2012, o treinador optou por Marlon e, na reta final para o torneio, voltou a chamar o veterano Ricardinho.

Até agora, três jovens atletas apareceram na lista da seleção. Murilo Radke, Danilo Gelinski e Felipe Quaresma já estão em Saquarema. O técnico, que agora convocou William, também deve voltar a chamar Rapha, do italiano Trentino - Ambos têm 33 anos.

"A disputa vai ser acirrada, mas estou indo para a seleção para fazer o meu melhor. Espero ter continuidade e vestir a camisa da seleção o ciclo olímpico todo."