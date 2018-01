Zé Marco e Ricardo põem fim à dupla Após três anos de parceria, uma raridade no vôlei de praia, a medalha de prata na Olimpíada de Sydney e o título do Circuito Mundial em 2000, Zé Marco e Ricardo não jogarão mais juntos. A etapa de Mato Grosso do Sul, a terceira da temporada do Circuito Banco do Brasil, entre os dias 18 e 22, será a última da dupla. Eles já acertaram novos parceiros. Ricardo jogará com Loiola e Zé Marco, com Pará. A estréia será na etapa seguinte, em Brasília, de 2 a 6 de maio. Ricardo assegurou que não houve briga. "Apenas precisamos de novos objetivos."