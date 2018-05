Zé Roberto aposta na torcida para boa estreia na Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães convocou a torcida brasileira nesta terça-feira para a estreia da seleção brasileira feminina de vôlei na nova Liga das Nações. Elas vão encarar a Alemanha, às 15h05 da próxima terça, no ginásio José Correa, em Barueri (SP). Nesta etapa, o Brasil fará mais dois jogos, na quarta e quinta seguintes.

"A possibilidade de jogar em casa é uma ajuda muito grande. Tenho certeza que a torcida vai estar presente. Será muito importante tentar ganhar esses três jogos para sairmos do Brasil com nove pontos, o que ajudaria a nossa classificação para fase final", disse Zé Roberto.

Uma das principais jogadoras da seleção, a oposta Tandara também diz confiar no apoio da torcida para conquistar as primeiras vitórias da equipe na competição que substituiu o Grand Prix, do qual as brasileiras são as atuais campeãs.

"É muito bom jogar essa primeira etapa no Brasil. Serão três adversários difíceis como o Japão que nos venceu nas duas últimas vezes que nos enfrentamos. Estamos tendo muito cuidado na preparação e queremos ter um bom desempenho nesses três jogos. Acredito que a torcida estará presente e vai nos apoiar nesses jogos", projetou Tandara.

A Liga das Nações, em sua primeira edição, será o primeiro torneio disputado pela seleção neste ano. Na sequência, a equipe nacional estará na Copa Pan-Americana entre 6 e 15 de julho, no Montreux Volley Masters, entre 4 e 9 de setembro, antes de chegar ao Mundial, o grande objetivo do ano - de 29 de setembro a 20 de outubro.

"A Liga das Nações é uma competição longa e queremos chegar na fase final na China. Precisamos jogar o maior número de partidas possíveis para dar experiência ao nosso time. Essa será uma excelente preparação para o Mundial", explicou Zé Roberto, que segue renovando a seleção.

Para a primeira competição da temporada, ele convocou as levantadoras Roberta, Macris e Dani Lins, as opostas Tandara e Monique, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Drussyla, Amanda e Natália, as centrais Carol, Bia, Adenízia, Mara e Thaisa e as líberos Suelen, Jaqueline e Gabi Guimarães.