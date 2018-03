Zé Roberto assume equipe do BCN Saudade das quadras, vocação para "ensinar" novos atletas e a necessidade de um trabalho de base para a renovação no vôlei brasileiro. Esses foram os principais motivos que fizeram com que o "professor" José Roberto Guimarães, o único técnico brasileiro que conquistou uma medalha de ouro olímpica com um esporte coletivo, voltasse "para a sua modalidade", o vôlei. "Cada um tem uma missão na vida e acho que Papai do Céu me deu a de ensinar. Esse lado professor falou mais alto." Zé Roberto treinará a equipe feminina do BCN/Osasco e será coordenador técnico dos 14 núcleos de formação de atletas e das categorias pré-mirim ao juvenil. Conta que começou a pensar em voltar ao vôlei na Olimpíada de Sydney, quando foi à Austrália como comentarista de um canal de televisão. "Tive uma quedinha." O vôlei sempre rondou seus pensamentos. Citou um treino no Corinthians. Queria ter entrado na quadra para ensinar uma garota que estava levantando a bola com o pé errado. Nos dois anos como funcionário da HMTF, administrando o futebol corintiano e cruzeirense, ajudou a elaborar projetos como uma equipe B do Corinthians (de atletas de 21 anos) e a substituição das peneiras no clube por franquias em escolas. "Não sei se é uma virtude mas gosto de trabalhos em categorias de base e sociais", disse o treinador, que mostrou preocupação com a falta de "novas caras" no vôlei. "Estava vendo o ranking das atletas para a formação do time e me surpreendi com a idade das atletas. Trabalhei com muitas delas na seleção juvenil em 1991, no Mundial da Tchecoslováquia." Zé Roberto disse que vai "trabalhar" principalmente as duas levantadoras do time, Carol e Marcelle. " Japão - Depois da transferência de Nalbert, do italiano Macerata para o japonês Panassonic, mais um brasileiro atuará no Japão: Anderson Rodrigues, o maior pontuador da Superliga, na Nec de Tóquio. Segundo o empresário de ambos, Jorge Assef, são "ótimos contratos, os melhores da atualidade em relação aos atletas brasileiros."