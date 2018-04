Zé Roberto convoca Brasil para próximos torneios

O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta terça-feira a seleção brasileira feminina de vôlei para a disputa do Final Four e do Campeonato Sul-Americano. E o treinador reforçou o grupo com seis atletas que não participaram do Grand Prix: as ponteiras Paula Pequeno, Fernanda Garay e Thaís, a levantadora Fabíola, a oposto Lia e a meio-de-rede Natália.

Foram chamadas 20 atletas, já que as 14 campeãs do Grand Prix (Dani Lins, Ana Tiemi, Sheilla, Joycinha, Natália, Mari, Regiane, Sassá, Thaísa, Fabiana, Adenízia, Carol Gattaz, Fabi e Camila Brait) também estão na lista. O grupo inchado tem o objetivo de permitir que as atletas sejam mescladas nas competições.

"A ideia é mesclar jogadoras jovens com aquelas que jogaram menos partidas no Grand Prix. É assim que vamos trabalhar para estes dois campeonatos", explicou Zé Roberto, que vai poupar a maioria das atletas no Final Four, que será disputado a partir do dia 7 de setembro no Peru. "Para o Final Four, não vão todas as jogadoras que disputaram o Grand Prix. Algumas ficarão em Saquarema para treinamentos e recuperação física", disse.