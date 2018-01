Zé Roberto convoca Paula Pequeno para a seleção de vôlei Fora da seleção brasileira há mais de um ano, a ponta Paula Pequeno foi convocada, nesta sexta-feira, pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos da equipe no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O período serve de preparação para o Campeonato Mundial do Japão, que acontece entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro. Além da ponta, Zé Roberto chamou mais 12 jogadoras. Paula ficou afastada da equipe nacional para se tornar mãe - ele deu à luz a uma menina chamada Mel em junho. Sua última participação na seleção foi em agosto de 2005. A apresentação das atletas acontece na próxima segunda-feira. ?Todas as jogadoras foram importantes até o momento, mas é hora de fechar o grupo. Não posso fazer mais testes porque chegamos ao ponto de definição", disse o treinador campeão do Grand Prix, no último fim de semana. O treinador justificou a convocação da ponta. "No caso da Paula, não pude observá-la antes porque estava grávida. Mas não posso descartá-la sem dar uma olhada e ver em que estágio se encontra. Ela é uma jogadora de qualidade, uma das melhores atacantes do Brasil, e tem um histórico importante na seleção. Só ficou fora dos Jogos Olímpicos de 2004 por causa de uma lesão e foi eleita a melhor jogadora do Grand Prix de 2005?, analisou. Confira lista das convocadas: Levantadoras Carol Fofão Opostos Renatinha Sheilla Pontas Jaqueline Mari Paula Pequeno Sassá Valeskinha Meios-de-rede Carol Gattaz Fabiana Walewska Líbero Fabi