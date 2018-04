Zé Roberto corta Camila Brait, Tandara e Roberta e fecha grupo para Olimpíada

Momentos depois de Bernardinho realizar os últimos cortes da seleção masculina de vôlei e definir o grupo que vai para a Olimpíada do Rio, José Roberto Guimarães fez o mesmo com as mulheres. Na tarde desta segunda-feira, o treinador anunciou as exclusões de Camila Brait, Tandara e Roberta, que, assim, ficarão de fora do elenco de 12 nomes para os Jogos.

A maior surpresa ficou por conta do corte de Camila Brait. Desde a aposentadoria da veterana Fabi da seleção, a líbero aparecia como dona da posição e era dada como nome certo no grupo que vai ao Rio. Mas foi preterida depois da ascensão de Léia, que se destacou na conquista do Grand Prix e ficou com a vaga.

Com isso, Camila Brait terá que superar mais um corte às vésperas da Olimpíada, como em 2012, quando chegou a viajar com a seleção para Londres mas foi preterida em favorecimento de Natália. Isso porque Léia aproveitou melhor o rodízio de líberos implantado por Zé Roberto no Grand Prix e se mostrou em ótima forma.

Outra velha conhecida da seleção que ficará de fora é Tandara. Campeã olímpica em 2012, a jogadora de 27 anos sofreu com as lesões nos últimos tempos. No Grand Prix, sequer entrou em quadra na fase final, graças a um problema muscular, e acabou excluída mesmo com somente mais uma oposta no elenco - Sheilla.

A exclusão de Tandara, aliás, também é tática. A ponteira Gabi mostrou qualidade no passe no Grand Prix, o que deu tranquilidade a Zé Roberto para ficar com somente uma oposta no grupo. Com isso, ganhou uma opção a mais entre as centrais, que serão quatro no Rio: Fabiana, Thaísa, Juciely e Adenízia.

O corte mais previsível era o da levantadora Roberta. Isso porque Zé Roberto nunca escondeu que esperaria o retorno de Fabíola, que deu à luz em maio e desde então vinha se recuperando fisicamente para ir aos Jogos. Ela e Dani Lins serão as opções da posição durante os Jogos.

Em busca do tricampeonato olímpico, a seleção brasileira feminina de vôlei está no Grupo A dos Jogos, ao lado de Japão, Coreia do Sul, Argentina, Rússia e Camarões, adversário da estreia no dia 6 de agosto. O País será representado pela oposta Sheilla, a líbero Léia, as centrais Fabiana, Thaísa, Juciely e Adenízia, as levantadoras Dani Lins e Fabíola e as ponteiras Natália, Fernanda Garay, Jaqueline e Gabi.