Zé Roberto corta Valeskinha e leva Paula ao Mundial O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou nesta quinta-feira o corte da atacante Valeskinha da equipe que disputará o Campeonato Mundial, do dia 31 até 16 de novembro, no Japão. Zé Roberto optou por levar a atacante Paula Pequeno, que acabou de ser mãe, em vez da jogadora, que atuava como meio-de-rede e agora joga como atacante de ponta. "A Paula é uma opção melhor jogando na ponta, apesar de ter passado por uma gravidez recentemente. Ela vem se apresentando melhor a cada dia?, disse o treinador, que reconheceu ter tomado uma decisão difícil. "A Valeskinha é uma atleta exemplar, mas ainda precisa de um pouco de experiência na posição", afirmou. Paula, de 24 anos, já passou por situação semelhante: era titular da equipe em 2004 quando sofreu uma lesão no joelho e, por causa de uma cirurgia, teve de ser cortada da Olimpíada de Atenas. A seleção, que conquistou neste ano os títulos da Montreux Volley Masters, do Torneio de Courmayeur, da Copa Pan-Americana e do Grand Prix, está treinando desde a última semana de setembro no CT de Saquarema, no Rio. As jogadores estão de folga de quinta até domingo, dia da viagem para a Europa - o time faz dois amistosos contra a Alemanha na semana que vem, e chega no dia 23 ao Japão. O Brasil, que nunca conquistou o Mundial feminino, estréia na competição no dia 31, em Kobe, contra Porto Rico. Depois, enfrenta ainda na primeira fase, na mesma cidade, Cazaquistão (dia 1.º de novembro), Holanda (dia 3), Estados Unidos (dia 4) e Camarões (dia 5). Os quatro primeiros se classificam para a segunda fase. Confira as jogadoras convocadas para o Mundial Levantadoras - Fofão e Carol. Pontas - Jacqueline, Mari, Paula Pequeno e Sassá. Meios-de-rede - Carol Gattaz, Fabiana e Walewska. Opostos - Renatinha e Sheilla. Líbero - Fabi.