Zé Roberto destaca reação do Brasil contra a Rússia O Brasil sofreu para manter a sua invencibilidade e estrear com vitória na fase final do Grand Prix de Vôlei. A equipe de José Roberto Guimarães chegou a estar perdendo por 14/12 no tie-break, mas conseguiu a virada e venceu a partida por 3 sets a 2 (25/20, 22/25, 25/17, 24/26 e 16/14). Para o treinador, a reação foi o ponto positivo do triunfo da equipe brasileira.