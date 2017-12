Zé Roberto elogia Bernardinho Bernardo Rezende levou o Brasil ao tão sonhado título mundial. Antes dele, o técnico José Roberto Guimarães havia chegado ao ouro olímpico em Barcelona/92 e ao da Liga Mundial/93. Uma década se passou. Nesse intervalo, o vôlei masculino brasileiro passou por alguns apuros, caiu de rendimento, mas voltou a seu ponto mais alto. Em dez anos, o esporte sofreu mudanças que agradaram alguns e desgostaram outros. Daquela seleção de 92, apenas Maurício e Giovane continuam. E muito bem. As comparações entre os dois times ou os dois técnicos é inevitável. "É apenas um pouco diferente. Não existia o líbero, mas acho que a velocidade das duas equipes é a mesma. A atual é apenas um pouco mais baixa do que aquela do ouro olímpico. Tecnicamente estes são melhores - velozes e com mais volume de jogo", analisa Zé Roberto, o técnico do ouro olímpico. O esporte sofreu algumas mudanças. Os sets são disputados até 25 pontos sem troca de vantagens - mudança que não agradou ao ex-técnico da seleção. "Particularmente, eu gostava como era antigamente. Tínhamos tempo para mudar a estratégia, tentar uma reação. Com essas mudanças, o esporte ficou nivelado. A qualquer momento pode acontecer uma zebra." Atualmente treinando o BCN/Osasco, Zé Roberto reconhece que a conquista desse título inédito serviu para coroar esta comissão técnica. "Desde que o Bernardinho assumiu o cargo (foi convocado no fim de 2000 e iniciou o trabalho no início de 2001), tem feito um bom trabalho. O Brasil perdeu recentemente a Liga Mundial, o grupo ficou um pouco abatido, mas conseguiu reagir. Um de seus objetivos principais era a conquista deste Mundial." A perda da Liga Mundial também não desanimou Zé Roberto. O ex-diretor da Hicks Muse, parceira do Corinthians durante três anos, garante que sempre acreditou que a seleção poderia conquistar o título na Argentina. "A única adversária que me preocupava era a Iugoslávia. A derrota para os Estados Unidos (na primeira fase, 3 a 2, em Córdoba) não me assustou. Quando esses garotos ficam motivados é difícil alguém conseguir segurar a empolgação. Ainda mais por estarem muito bem treinados. Era uma coisa que se sentia no ar." Para o ex-técnico da seleção, Bernardinho foi o maior responsável por essa conquista. "Ele pôde contar com todos seus jogadores e soube exatamente quando mexer na equipe, quem tirar e quem colocar. Assumiu os riscos das substituições. Não titubeou em nenhum momento. Mostrou uma sintonia perfeita com o time." A conquista do Mundial também vai reforçar o respeito de outras seleções, principalmente as européias, que, segundo Zé Roberto, sempre souberam da força do Brasil. "Hoje, o vôlei masculino mundial está bem nivelado. Seis, sete seleções despontam e somente uma soma de fatores dará um ?up grade? para esta ou aquela. O técnico também pode fazer a diferença. E hoje nós somos os melhores", comentou, mostrando toda a satisfação pela conquista. Em Barcelona, Maurício e Giovane estiveram ao lado de Zé Roberto, que não poupa elogios aos dois. "Estou muito feliz por eles. O Maurício está mais experiente e cada vez melhor. Sempre esteve muito bem dentro da seleção. Para o Giovane agora foi mais difícil, por ter ficado na reserva, mas ele tem a cabeça boa, é sempre muito sereno, tranqüilo. Fiquei muito feliz por ter acertado aquele saque", disse o técnico. "Já tinha acertado dois bons saques. Teve muita coragem de soltar o braço no fim do jogo. Tenho certeza de que naquele momento veio à memória dele o último ponto da Olimpíada de Barcelona/92 (também num saque, feito por Marcelo Negrão)."